O jee, Noa Vahle zit in de lappenmand: “Klinkt als een smoes” Beeld Mischa Keemink

O jee, Noa Vahle zit in de lappenmand: “Klinkt als een smoes”

Noa Vahle kan haar deelname aan de Nijmeegse Vierdaagse wel vergeten dit jaar. Ze is namelijk akelig gevallen en loopt nu op krukken. Toch is ze wél van de partij op het wandelfestijn, laat ze weten in praatprogramma De Oranjezomer.