O nee: ‘Goede tijden, slechte tijden’ verdwijnt deze zomer langer van tv

Dat Goede tijden, slechte tijden tijdens de zomerperiode van de televisie verdwijnt, is niets nieuws. Elk jaar nemen de inwoners van Meerdijk na de befaamde cliffhanger een lange zomervakantie, waarna ze meestal eind augustus weer terug op tv verschijnen.

Goede tijden, slechte tijden met zomerstop

Normaal gesproken loopt de soap tot begin juli door, dit jaar gaan de Meerdijkers al eerder met vakantie. De laatste aflevering van het seizoen is namelijk op 1 juni al te zien, zo meldt RTL. Volgens hen wordt het bloedstollend spannend, want de cliffhanger zou ‘spectaculairder dan ooit’ zijn. Na die cliffhanger is het wachten tot 28 augustus; dan begint het nieuwe seizoen. Wie een abonnement op Videoland heeft, kan de eerste aflevering van GTST op 24 augustus al online bekijken.

Commotie

Het huidige seizoen van GTST kreeg de afgelopen maanden veel kritiek. Er werd namelijk een affaire tussen Merel en Stefano geïntroduceerd. Dat de twee in de serie een leeftijdsverschil van 25 jaar hebben, kon volgens veel kijkers echt niet. ‘Blij dat ik niet de enige ben die dit echt niet oké vindt. Merel, die nog jonger is dan zijn nichtje Nina’, schreef een kijker op Instagram, en ook ‘Jullie weten van gekkigheid niet meer wat jullie moeten schrijven’ was een veel gelikete reactie. Tegelijkertijd waren er ook kijkers die het probleem niet zo zagen: ‘Waar maken mensen zich druk om... In het echte leven gebeurt dit ook hoor.’ Of de spannende cliffhanger iets met deze affaire te maken heeft, zien we op 1 juni.

