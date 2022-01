Helaas voor columniste Rosanne Hertzberger was dat laatste donderdagavond het geval.

Kijkers De slimste mens geen fan van kandidaat

Radiopresentator Wouter Bouwman, regisseur Johan Nijenhuis en columniste Rosanne Hertzberger namen het donderdagavond tegen elkaar op in De slimste mens. Rosanne was de avond ervoor ook al in het programma te zien.

Felle discussies

De columniste deed niet alleen erg haar best om het spel te winnen, ze vond het ook leuk om af en toe een grapje te maken, ongevraagd een lang verhaal te vertellen én soms flink de discussie aan te gaan met medekandidaten.

Schurftmijt

Zo reageerde Rosanne fel toen Johan een grapje over schurftmijt maakte. “Wie van de meiden op de foto heeft daar last van?”, vroeg hij grappend, waarna Rosanne direct vroeg waarom het niet een van de heren kon zijn.

Reacties

Een enthousiaste en felle kandidaat dus, maar helaas viel dit niet bij de kijkers in de smaak. Op Twitter wordt ze vooral ‘betweterig’ genoemd. Toen aan het einde van de aflevering bleek dat Rosanne er op het nippertje uitvloog, lieten sommige kijkers weten daar niet rouwig om te zijn.

Betweter Rosanna pfff #deslimstemens — Saskia Hupjé (@shupje) 6 januari 2022

Is er ook een prijs voor meest irritante deelnemer #deslimstemens ?



Ik heb een kandidaat. #rosanne — Wessel (@Wessel_66) 6 januari 2022

Oh man Rosanne, waar is je gevoel voor humor?? 🙈🙈 #deslimstemens — Siska (@siskadegries) 6 januari 2022

Dat feminisme van Rosanne slaat door. Zelfs een grapje kan al niet meer.#deslimstemens — Pjotr (@mrPjotrPetrov) 6 januari 2022

Ik kijk ook eens de slimste mens. Blijk ik hierop twitter niet de enige te zijn die zich stoort aan Rosanne 😎 #deslimstemens — ⚓Arjan de Jonge (@ArjandeJonge299) 6 januari 2022

Ik moet echt even wennen aan Rosanne, weet niet of het gaat lukken #deslimstemens — Keesje (@xxstyxx76) 6 januari 2022

Ook actrice Randy Fokke speelde dit mee in De slimste mens:

