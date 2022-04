Oei: déze post op social media lijkt te verraden dat Kim en Antoine uit ‘MAFS’ uit elkaar zijn

De bruiloft van Kim en Antoine verliep fantastisch. Ze hadden gelijk een klik én er werd een hoop gezoend. Ook de huwelijksreis die volgde was een groot succes.

Kim en Antoine

Eenmaal thuis lijken de eerste scheurtjes in het huwelijk te ontstaan. Kim irriteert zich regelmatig aan Antoine. Daarnaast rouwt ze nog over de dood van haar vriend, die een jaar eerder overleed.

Foto op Instagram

Een post op de Instagrampagina van Antoine lijkt nu weg te geven dat het helemaal de verkeerde kant op is gegaan. Het gaat hier om een foto waarop Antoine met een groep vrienden bij Paaspop is. En weet je nog dat Kim tijdens het uitzoeken van haar trouwjurk als cadeau van Antoine een kaartje voor Paaspop kreeg?

Kim was er niet

Afgelopen weekend was het zover, maar de twee zijn helemaal niet samen op Paaspop geweest. Kim was die dag namelijk in de Efteling. Wanneer een volger aan Kim vraagt: “Toch niet naar Paaspop met Antoine in een tentje?” reageert zij: “Nee, heb nooit het kaartje gekregen.”

Zijn ze nog samen?

Een dag later waren Kim en Antoine wel samen bij een paasbrunch met andere Married at first sight-kandidaten. Maar of ze nog samen zijn? Daar lijkt het niet op. Anders waren ze vást romantisch samen naar Paaspop gegaan, zoals oorspronkelijk het plan was.

Bron: Instagram