Oei: Dilan Yurdakul onthult hoeveel een rol in ‘GTST’ oplevert

En daarin is ze openhartig over het magere salaris.

Te slim voor GTST

De omgeving van Dilan Yurdakul reageerde wisselend toen zij een rol in GTST accepteerde. Was zij niet te slim daarvoor? “Ik geloof niet zo in te slim of te dom”, vindt Dilan daar zelf van. “Ik denk dat je alles voor jezelf kunt laten werken als je weet waaróm je iets doet.” Zelf wist ze namelijk dondersgoed waarom ze bij de bekendste soapserie van Nederland aan de slag wilde. “Toen ik begon in GTST had ik geen camera-ervaring, dus mijn doel was: kilometers maken.” Haar tijd bij GTST leverde haar in één klap zeven jaar aan ervaring op.

Weinig verdienen

Wat het haar in eerste instantie niet opleverde, was een dikke bankrekening. “In het begin verdiende ik heel weinig, het minimumloon”, vertelt ze aan Nieuwe Revu. Gelukkig werd dat salaris later wat opgehoogd. Maar nog altijd zegt ze: “Voor het geld moet je het niet doen.”

Erfenis van GTST

Toch hield ze iets moois over aan haar tijd bij de soap. Ze kon van het geld dat ze er uiteindelijk verdiende wél een huis in Amsterdam bij elkaar sparen. Ze noemt het ‘een leuke erfenis van GTST’.

Ziek op de set

Ook haar medespeler Jette van der Meij, die we allemaal kennen als Laura Selmhorst, weet hoe het er op de set van GTST aan toe gaat. Met haar 30 jaar bij de soap zal zij absoluut niet meer op het minimumloon zitten. Wel weet zij dat het hard werken is bij de soapserie. “Het is wel een beetje topsport”, zei ze daarover eens in een interview met Libelle. “Een week van tevoren weet je pas hoe je schema voor de week daarna eruitziet. Je kunt niet ziek zijn. En als je wel ziek bent, dan kom je toch.” (vóór tijden van corona, red.) Ze vertelt dat je zelfs wordt opgehaald met een taxi als je heel ziek bent. “En dan lig je voor pampus in de kleedkamer tot je je scènes moet doen. Daarna word je weer terug naar huis gebracht. Zo gaat het echt.”

Bron: De nieuwe revu.