Oei: hierom is Frank Dane waarschijnlijk ontslagen bij Radio 538

Hij laat weten dat Frank een etentje heeft gehad met de programmadirecteur van de grote concurrent Qmusic en dat dit naar buiten is gekomen.

Berucht etentje

Frank zou half december een gesprek hebben gehad met Dave Minneboo, de programmadirecteur van Qmusic. In zijn column schrijft Patrick waarom hij snapt dat Frank dit gesprek aanging.

Contractverlenging

“Het is het aloude principe als je weet dat je contractverlenging eraan zit te komen: je gooit eens wat hengeltjes uit bij andere zenders om te kijken of daar ook eventuele interesse is. Om met dit aanbod achter de hand je onderhandelingen in te gaan. Toch altijd net wat lekkerder en je kan het mooi ter sprake brengen. ‘Ja station X wil me ook hebben, dus ik wil 50 vakantiedagen per jaar in plaats van 25 en over 25 gesproken: ik vind 25% salarisverhoging nog aan de lage kant, maar goed, daar wil ik het wel voor doen’.”

John de Mol

Maar volgens Patrick is er één persoon die dit soort spelletjes niet pikt: John de Mol. “Moet je vooral John de Mol hebben. Die beste man heeft deals gesloten waar jij en ik alleen maar van kunnen dromen. Is keihard zakelijk. Vindt dat vrouwen die net zijn aangerand zich bij het juiste loket moeten melden. Dus die laat zich niet verleiden tot dit soort spelletjes, sterker nog: voor jou tien anderen”, aldus Patrick.

De logische conclusie

Volgens hem is het dus een logische conclusie: “Dat etentje heeft plaatsgevonden vóór de lockdown, ergens halverwege december dus. Op kerstavond (24 december, red.) is de bom gebarsten tussen zenderbaas Coco Hermans/Talpa en Dane Inc. Doe jij het rekenwerk of ik?”

De vijand

Volgens Patrick is er nóg een reden waarom De Mol het niet zou kunnen verkroppen dat Frank met Dave Minneboo om de tafel ging: “Minneboo is op dit moment natuurlijk radiomatig de grootste doorn in het oog van De Mol, want Minneboo is onder hem vertrokken en heeft, toen ze hem terugvroegen een tijdje terug, vriendelijk bedankt. Zoiets flik je geen tweede keer, dus je bent nu persona non grata en iedereen die met de vijand heult zal het bezuren!”

