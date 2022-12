Oeps: Ernst Daniël Smid deelt per ongeluk ‘familiegeheim’ met heel Nederland

Het was niet de bedoeling toen Ernst met Renze Klamer, host van de talkshow Renze op zaterdag, in gesprek ging. Toch liet hij het tussen neus en lippen door even vallen: zijn dochter verwacht een kindje met haar man.

“Mag je dat vertellen?”

“Mijn oudste dochter is in blijde verwachting”, deelde Ernst aan tafel, met een grijns van oor tot oor op zijn gezicht. Hij leek even helemaal te zijn vergeten dat hij voor zijn beurt sprak, waarop zijn andere dochter Coosje (die ook bij de talkshow aanwezig was) hem daar vrijwel direct aan herinnerde. “Mag je dat vertellen? Ik denk niet dat ze dat leuk vindt”, zei ze, al kon ze het enthousiasme van haar vader tegelijkertijd alleen maar waarderen. “Hij is zo vrolijk. Hij flapt alles eruit.” Ook de andere gasten vonden het komisch. “Toch maar gefeliciteerd”, klonk het uit hun monden.

Mini-Ernst

Het wordt alweer het zevende kleinkind voor Ernst. Slechts een paar maanden geleden beviel Coosje nog van een zoontje, die ze – onder andere – dezelfde naam gaf als zijn opa. Het kindje kreeg er in totaal maar liefst drie: Zonne Thomas Daniël, “vernoemd naar zichzelf, zijn papa en zijn opa”, zo schreef zijn moeder onder een post op Instagram. Bekijk hieronder een foto van het schattige ventje:

Klaar voor een comeback

Een tijdje geleden werd bekend dat Ernst lijdt aan de ziekte van Parkinson. Hij onderging daarvoor een hersenoperatie, waarbij een neurostimulator in zijn brein is geplaatst en die gelukkig goed is verlopen. Hoewel hij nog niet voor de volle honderd procent de oude is, is hij wél weer aan het zingen. Hij denkt zelfs voorzichtig na over een comeback. “Ik heb een zangcoach in de arm genomen en hoop zodoende mijn stem terug te krijgen naar een bepaald niveau”, liet hij weten.