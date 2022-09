Oeps, verklapt! Déze BN’er doet mee aan de Halloween-editie van ‘De verraders’

De makers hebben tot nu toe de lippen stijf op elkaar gehouden wat betreft de kandidaten, maar iemand heeft haar mond voorbijgepraat.

Ken je ‘De verraders’ nog niet?

De verraders is een mix van het razend populaire programma Wie is de mol? en het spel De weerwolven van Wakkerdam. De groep BN’ers bestaat uit getrouwen en een aantal verraders. Ze moeten samenwerken om een grote zilverschat te winnen, maar dat is best lastig aangezien er zich drie verraders onder hen bevinden. Ze zetten alles op alles om er zelf met de buit vandoor te gaan.

Het verschil met Wie is de mol? is dat je nu als kijker wél weet wie de verraders zijn. Elke nacht mogen de verraders een medekandidaat vermoorden. Ondertussen moeten de getrouwen erachter zien te komen wie de verraders zijn, zodat ze die tijdens de ‘raad’ weg kunnen stemmen. Je begrijpt het al: een grote mindgame!

Spannende Halloween-editie

Dit najaar komt het populaire programma terug met een Halloween-editie. En je kunt ervan uitgaan dat de nieuwe afleveringen extra spannend zullen zijn. ‘Strijdend tot de laatste snik gaan ze tot het uiterste’, luidde dan ook het persbericht.

Eerste kandidaat

Voor deze special van De verraders geven Tijl Beckand en Art Rooijakkers het stokje door aan niemand minder dan Frank Evenblij. Maar welke kandidaten er dit seizoen meedoen, was nog niet bekend. De eerste kandidaat heeft zich inmiddels gemeld. Gwen van Poorten kon haar enthousiasme namelijk niet langer voor zich houden en onthulde in Over routines, de podcast van Arie Boomsma, dat ze meedoet aan de Halloween-editie.

Mentaal op de proef gesteld

In de podcast hebben Arie en Gwen het over mediteren. Gwen vertelt dat ze dit graag doet en legt uit dat het in bepaalde situaties ook zeker goed van pas komt. “Ik heb meegedaan aan een programma wat dit najaar op tv komt, waarin ik mentaal onwijs op de proef ben gesteld”, begint ze mysterieus. “Ik heb meegedaan aan De verraders.”

Heftig seizoen

Daarnaast deelt Gwen alvast wat extra informatie over het nieuwe seizoen. Zo waren er tijdens de opnames weer verschillende conflicten tussen de getrouwen en verraders. “Je kan tegen jezelf zeggen: ‘Dit is een spelletje’, maar je stapt in een andere wereld”, zegt Gwen. “En als je daar genaaid wordt of iemand is gemeen tegen je: dat is jouw waarheid.”

De Verraders Halloween is vanaf donderdag 27 oktober dagelijks te zien op Videoland. Welke BN’ers nog meer meedoen, wordt later bekendgemaakt.

Bron: Over routines