Oh nee! Rob Geus verspilt opnieuw eten in ‘Expeditie Robinson’

Net als de vorige keer gaat hij wéér de mist in tijdens het koken van eten.

Rob en zijn kookkunsten

Rob Geus, Anouk Maas, Do, Jayjay Boske, Loek Peters, Loiza Lamers, Saar Koningsberger en Wietze de Jager droomden van een tweede kans en die krijgen ze nu. Zouden ze nu wél de finale bereiken?

Eenmaal op hun eiland mag Rob zijn kookkunsten weer laten zien. Want als Rob iets geleerd heeft van zijn vorige expeditie, is het wel te overleggen voordat hij zomaar eten weggooit.

Paniek bij Loiza

Geen idee hoe hij het voor elkaar krijgt, maar het lijkt toch weer mis te gaan. Uiteindelijk weet Loiza net op tijd in te grijpen. “Ik kreeg heel erg paniek, want Rob pakte echt handen eruit en we hadden kleine handjes afgesproken”, vertelt ze. “Ik dacht bij mezelf: je gaat niet mijn duurzame rijst vergallen.”

Herinneringen

“Ik vind het heel zielig voor Rob dat het weer gebeurt en hij had al niet zijn dag met de proef. Maar het is wel onze rijst en het is echt shit als dat eraan gaat.” Puntje bij paaltje ziet de risotto er lekker uit. Bij veel oud-kandidaten brengt de geur zelfs mooie herinneringen van hun vorige expeditie naar boven.

Niet te eten

Maar bij de eerste hap proesten de BN’ers het uit. Blijkt de arme Rob ook nog eens veel te veel (zee)water te hebben toegevoegd, waardoor de rijst alsnog niet te eten is. “Alsof je zo een slok uit de zee neemt”, giert JayJay. Oh nee! Toch zonde als je op een onbewoond eiland zelf je eten bij elkaar moet sprokkelen.

Reacties

Op Twitter wordt zoals gewoonlijk weer hilarisch gereageerd:

Ik heb zo'n gevoel dat Rob de mol is #expeditierobinson — Mamama (@Mama_ma84) 2 september 2021

Rob heeft drie dingen gedaan: de evenwichtsbalk, rijst gepakt en er water bij gegooid.

Allemaal fout. #ExpeditieRobinson — Niets des vaderlands (@jckstar1) 2 september 2021

HAAL ROB BIJ DAT ETEN VANDAAN. HAAL ROB BIJ DAT ETEN VANDAAN!!!!!! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/oUS21rL0vx — Paul (@paulll10_) 2 september 2021

Vind dit echt sneu voor Rob 🥲 #ExpeditieRobinson — eeF 🦋 home gp 🇳🇱 (@f1friendss) 2 september 2021

'Welkom in je nachtmerrie, Rob Geus'#ExpeditieRobinson — DJ YU0 (@DJYU0) 2 september 2021

Krijg gelijk een Rob flash back bij het zien van die pan #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/wlALZ1Kdo7 — Paul (@paulll10_) 29 augustus 2021

Vind het stiekem echt zielig voor Rob dat weer alles fout gaat 😭 Ik zou absoluut nooit meer die rijst aan durven raken #expeditierobinson — Mirjam 🌺 (@kingofthetaste) 2 september 2021

Daar word Rob niet vrolijk van 😂#ExpeditieRobinson — Maria✨ (@x_mariaxx) 2 september 2021

Bron: Expeditie Robinson, Twitter.