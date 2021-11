Olcay Gulsen deelt eerste beelden van documentaire ‘Diagnose de Wild’

In deze documentaire laat Ruud de Wild zien hoe zijn leven op z’n kop stond toen hij de diagnose darmkanker kreeg. Hij vertelt openhartig, met emotie én humor over deze periode.

Diagnose de Wild

Hij laat zien wat de impact is van de operaties, hoe het is om te leven met een stoma en hoe het was om uiteindelijk goed nieuws te krijgen. Zijn arts komt aan het woord en bij hoge uitzondering mocht er tijdens een operatie gefilmd worden. Natuurlijk komt ook vriendin Olcay in de documentaire voor en zij vertelt wat de ziekte betekende voor hun relatie.

Voornemen te vertellen

Ruud hoopt met deze documentaire bewustzijn te creëren over de impact van kanker, en hoe belangrijk het is om op tijd aan de bel te trekken. “Als ik hier goed uitkom, dan ben ik verplicht om dit verhaal te vertellen”, nam Ruud zich voor toen hij de diagnose kanker kreeg. In deze persoonlijke documentaire lost hij dat voornemen in.

Delen met de kijker

“De eerste maanden kon ik nog niet bedenken dat dit goed zou aflopen. Het was een rollercoaster van emoties en scenario’s die zijn besproken. Je kunt je hierin verloren voelen. Ik wil hiermee kijkers inzicht geven hoe ieder zijn eigen pad kan bewandelen, welke tips er zijn en waarom het zo belangrijk is om tijdig aan de bel te trekken. Ik heb zelf ervaren hoe belangrijk dit is geweest en dat wil ik delen”, liet Ruud weten tijdens zijn radioshow De Wild in de middag.

Diagnose de Wild is zondag 7 november om 22.30 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1. Bekijk hier de eerste beelden:

Olcay en Ruud vertellen wie er altijd gelijk heeft

Bron: Instagram.