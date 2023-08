Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn uit elkaar: “We hebben tijd nodig voor onszelf”

De twee postten allebei een liefdevol kiekje waarop ze samen staan, met een minder leuke boodschap: ‘De afgelopen maanden zijn wij niet meer een stel zoals je ons misschien kent’, zo begint de post. ‘We hebben gemerkt dat we ieder voor zich dingen in het leven willen uitzoeken.’

‘Er is niet iemand anders’

De twee benadrukken dat ze nog steeds veel van elkaar houden, maar dat ze hebben besloten elkaar los te laten in de liefde. ‘Er is niet iemand anders, geen gedoe en geen ruzie. We hebben na een tijd van overprikkeling tijd nodig voor onszelf.’

Pieken en dalen

Olcay en Ruud zijn sinds 2019 samen. Ze hadden eerder ook al een korte break, maar besloten uiteindelijk weer bij elkaar te komen. Hun relatie kent de nodige pieken en dalen. Zo bleek Ruud in 2021 darmkanker te hebben. Olcay sleepte hem door deze moeilijke tijd heen en de twee spraken openhartig over de impact van de ziekte op hun leven.

Wij spraken Olcay en Ruud een tijdje geleden over hun relatie:

