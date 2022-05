Olcay Gulsen openhartig over seksleven: “Ik heb een laag libido”

In haar column schrijft Olcay over een van haar vriendinnen. De vriendin in kwestie vertelt graag over haar wilde seksleven, maar Olcay hoort die verhalen eigenlijk liever niet aan.

Olcay Gulsen over seks

“Please, niet weer over seks, denk ik terwijl mijn vriendin me met een grijns van oor tot oor vertelt over haar escapade van afgelopen nacht”, schrijft Olcay.

Vermoeiend

De vriendin vertelt hoe ze een sexy pakje in een sekswinkel kocht voor die ene man. Niet alleen zou Olcay zelf nooit zomaar een vent mee naar huis nemen, ook lijken de voorbereidingen haar nogal vermoeiend: “Sekswinkel bezoeken, naar een waxsalon, je mooi aankleden en net doen alsof je veel leuker bent dan in het echt?” Aan Olcay is het niet besteed.

Laag libido

Ze vertelt openhartig “Ik heb niet alleen een wat laag libido, ik ben ook een preuts wijf. Ik doe het pas als ik echt voor iemand wil gaan en de kans is groot dat ik in een jarenlange relatie beland als het gebeurt. Maar nog belangrijker: ik zie het plezier of de spanning er niet van in.”

Hoop gedoe

Ze vervolgt: “Het is een hoop gedoe om op wekelijkse basis seksdates te plannen. Noem me ouderwets, maar ik koppel seks en liefde nog steeds aan elkaar.”

Ruud de (niet zo) Wild

Na het gesprek met haar vriendin besluit Olcay haar vriend Ruud de Wild te bellen om te vragen of hij haar spannend vindt. “Het is even stil aan de andere kant en dan vraagt hij waarom ik die vraag in hemelsnaam stel.” Olcay is blij dat ze op één lijn zit met Ruud: “Mijn man is ook preuts en I love it.”

Olcay Gulsen en Ruud de Wild geven in deze video antwoord op twintig stellingen over elkaars gewoontes en eigenschappen:

Bron: &C