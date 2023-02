Olcay Gulsen over aardbeving in Turkije: ‘De wanhoop breekt je hart’

In een reeks foto’s en video’s die ze via haar Instagram Stories plaatst doet ze verslag. ‘Mensen slapen op straat, voor hun oude woning die totaal verwoest is in de hoop dat hun kinderen, moeder, zus of tante nog levend uit het puin gehaald wordt.’

Een klein wonder

Ze schrijft dat overal in de stad nog wordt gezocht naar mensen die mogelijk in leven zijn. Naast al het vreselijke verdriet was zee gisteren ook getuige van ‘een klein wonder’. ‘Een vrouw werd na 122 uur gered uit het puin.’

Medisch team

Vrijdagochtend vloog Olcay naar Turkije. ‘Het medische team dat met ons mee is werkt dag en nacht in een ziekenhuis en veldhospitaal. Duizenden mensen slapen buiten en anderen slapen in tenten. Gisteren waren we bij een tentenkamp van hulporganisatie AFAD. Ook hier helpt het medische team in shifts.’

Eerder deze week vertelde Olcay in het programma Khalid & Sophie dat ze haar moeder huilend aan de telefoon had gehad nadat de tweede beving in het gebied had plaatsgevonden. De familie van de presentatrice is veilig.

Donderdag haalde Olcay € 50.720 op voor Giro555, door alle omzet van haar beautywebshop te doneren aan het goede doel.

Wil je zelf de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië steunen? Dat kan zó.

Bron: ANP