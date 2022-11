OM besluit Thijs Römer te vervolgen voor zedendelicten

Thijs werd in mei van dit jaar publiekelijk op social media beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Nena Kruizenga zei dat Thijs intiem contact met haar zou hebben gehad toen zij slechts 14 jaar oud was. Ook zou hij haar om ongepaste foto’s hebben gevraagd, in ruil voor een figurantenrol in Moordvrouw. Thijs liet destijds weten dat de aantijgingen niet kloppen en dat ze voor hem als vader ‘een brug te ver gaan’. Ook liet hij weten Nena aan te willen klagen voor smaad en laster als zij niet zou stoppen met de aantijgingen.

Online zedendelicten

Het OM laat vandaag aan RTL Boulevard weten dat het arrondissementsparket Noord-Nederland de afgelopen maanden onderzoek heeft gedaan naar de aangiftes tegen de acteur. Er zouden momenteel drie aangiftes liggen. Het gaat hierbij om online zedendelicten met drie minderjarigen die ten tijde van het delict 14 tot en met 16 jaar oud waren. Het speelde eind 2015 tot eind 2017. Er is geen fysiek contact geweest, stelt het OM. De zaak zal dit jaar niet meer voorkomen, maar volgend jaar worden behandeld.

Bron: RTL Boulevard