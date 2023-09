Om déze reden bedekte Monique des Bouvrie jarenlang haar benen

Monique kampt al jaren met de huidziekte psoriasis en doet er alles aan om het voor de buitenwereld verborgen te houden: “In het verleden zat het vooral op mijn benen: schilfers, rode vlekjes. In het voorjaar dacht ik: eerst zorgen dat er een kleurtje op zit, dan valt het minder op.”

Niet blij mee

De interieurarchitect geeft toe dat ze wel heel ver ging in het bedekken van de huidziekte. Zo durfde ze jarenlang haar blote benen niet te laten zien. “Er zijn jaren geweest dat de mussen dood van het dak vielen van de hitte, maar ik nog in een lange broek rondliep.” Het is voor haar destijds moeilijk om het te relativeren: “Het is niet prettig als je naar beneden kijkt en iets ziet waar je niet blij mee bent.”

Ander beeld van schoonheid

Door haar dieet om te gooien, heeft ze de psoriasis aanzienlijk kunnen verminderen. “Ik heb het nog steeds, maar het is aardig onder controle. Dat is hoe ik met mijn lichaam omga, het is pappen en nathouden.” Tegenwoordig lukt het haar ook om op een andere manier naar haar uiterlijk te kijken: de manier waarop ze in het leven staat is tegenwoordig een stuk belangrijker voor haar. “It’s all about attitude, dat is de essentie van een schoonheidsideaal.”

Bron: Beau Monde