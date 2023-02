Om déze reden draagt Erik van Looy een oogkapje in ‘De slimste mens’

Volgens de presentator is zijn netvlies in de vorige aflevering gescheurd. Iets wat hij toen al merkte. “Ik zag de hele tijd allemaal vliegjes, maar ik dacht: ja, er zitten hier natuurlijk allemaal oude mensen in de studio.”

Niet zomaar afhaken

Om er zeker van te zijn dat er niets ernstigs aan de hand is, brengt Erik naderhand toch maar even een bezoekje aan de dokter. “Ik zat bij de dokter en die zei dat hij slecht nieuws had, mijn netvlies was gescheurd”, zo vertelt hij aan RTL Boulevard. Als Erik de dokter vraagt wat hier aan gedaan kan worden, krijgt hij te horen dat hij direct onder het mes moet. “Dus ik zei: maar ik zit in De slimste mens in Nederland en ik kan niet zomaar afhaken.”

Half verdoofd in de studio

Als zijn dokter vervolgens aangeeft dat het echt ernstig is en dat hij zijn zicht anders zal verliezen, besluit Erik dat er inderdaad niets anders op zit. “Dus toen ben ik om 7 uur ’s ochtends geopereerd, werd ik om 10.00 uur opgehaald en zat ik om 12 uur half verdoofd nog in de studio.”

Nóg beter gepresteerd

Volgens Erik heeft de verdoving er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat hij het goed deed. “Het eerste half uur van de aflevering werkte de verdoving nog en het ging eigenlijk vlotter, ik was ontspannen. Dus voor alle kandidaten in de toekomst: verdoof je!”

Bron: NPO