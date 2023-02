Om deze reden gaan Suzan & Freek nog niet trouwen

Freek ging vorig jaar juli op een knie en deed Suzan een huwelijksaanzoek. Het stel is al dertien jaar bij elkaar en het werd tijd voor de volgende stap.

Maar omdat ze zo succesvol zijn als zangduo moeten ze het goed plannen. Er is een druk programma. Na het uitkomen de documentaire Tussen jou en mij op Netflix gaan Suzan & Freek het podium op voor een theatertour.

Tips van het publiek

Tijdens die tour willen ze gebruikmaken van de kennis van het publiek, zegt Suzan tegen RTL Boulevard. “We hebben echt een publiek waar je iets aan kunt vragen. Wij proberen ook een beetje tips in te winnen hoe we de bruiloft moeten organiseren. Er zijn veel mensen in de zaal getrouwd, of inmiddels alweer gescheiden. Die handjes gaan ook omhoog als je dat vraagt. Wij hopen op goede adviezen.”

Gastenlijst

Freek worstelt met het organiseren van een bruiloft. Hij vindt het ‘moeilijk’. “Dat begint al bij de gastenlijst die je moet samenstellen. Wie ga je uitnodigen?”

Uiteindelijk komt het wel goed, maar er is nog geen datum. “We hebben nu heel veel ideeën, maar de echte keuzes moeten we nog maken”, bekent Suzan.

Bron: RTL Boulevard