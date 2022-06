Om déze reden gaf Dai Carter uit ‘Kamp van Koningsbrugge’ zijn werk als commando op

Tijdens de opleiding en zijn werk bij het Korps Commandotroepen ontdekte Dai hoe belangrijk het is om mentaal krachtig te zijn. Als commando hoorde hij bij de Special Forces van de Koninklijke Landmacht. Niet iedereen is geschikt om dit werk te kunnen uitvoeren. Sterker nog, slechts een zeer select gezelschap mag zich Commando Speciale Operaties noemen.

Geheime missies

Dai diende maar liefst dertien jaar bij de Koninklijke Landmacht, waarvan de laatste tien jaar bij het Korps Commandotroepen. Acht keer ging hij naar verschillende conflictgebieden en voerde daar geheime missies uit. Inmiddels is hij gestopt en is hij een van de hoofdinstructeurs in Kamp Van Koningsbrugge.

De liefde

Toen hij zijn partner Zoila als tiener op school tegen het lijf liep, was het voor hem liefde op het eerste gezicht. Dit was niet geheel wederzijds, maar tien jaar geleden kreeg hij ineens weer een berichtje van haar op Facebook. Inmiddels zijn ze al vele jaren gelukkig samen, al kent hun relatie (net als die van anderen) ups en downs.

Kinderwens

“Ze heeft meerdere keren getwijfeld of ze nog bij me wilde blijven”, vertelt Dai openhartig in een interview met Linda. “Als commando ben je vaak op missie, dat was moeilijk voor haar. Onze relatie had het niet overleefd als we niet allebei bereid waren geweest een stukje van ons ego in te leveren. Onze kinderwens was voor mij een van de redenen om na tien jaar als commando te stoppen.”

Interview met Dai Carter

Op Instagram deelt hij een sneakpeak van het interview en schrijft daarbij: ‘Bijzonder om in dit nummer mijn verhaal te mogen doen. Ik geef mij letterlijk en figuurlijk een beetje bloot.’ Het hele interview met Dai Carter is nu te lezen in Linda.

