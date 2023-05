Om déze reden is Buddy Vedder niet te zien in ‘The Passion Hemelvaart’

In The passion Hemelvaart zien we ieder jaar het verhaal van Jezus, waarin hij wordt veroordeeld tot de doodstraf. The passion Hemelvaart vertelt het verhaal dat daarna volgt.

Buddy Vedder

Buddy speelt de rol van Judas in The passion. Maar in de Hemelvaart-editie speelt Judas geen rol omdat die zich dus richt op de tijd na de dood van Jezus. Tegen die tijd heeft Judas, die berucht werd na zijn verraad op Jezus, zichzelf al van het leven beroofd.

The Passion Hemelvaart

Niet alleen het verhaal van Maria Magdalena wordt verder uitgediept in The passion Hemelvaart, ook zien we meer van Pilatus, die Jezus tot de dood heeft veroordeeld. Naast Pilatus zien we zijn vrouw, Claudia Procula, dit jaar voor het eerst in The passion. Die rol wordt vertolkt door actrice Nhung Dam.

Bron: RTL Boulevard