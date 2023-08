Om déze reden is Daphne Bunskoek voorlopig niet te zien bij ‘RTL Boulevard’

Op Instagram deelt Daphne een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed. ‘Heb de glamourlook van de vorige foto niet heel lang kunnen volhouden’, schrijft ze daarbij, doelend op een eerder kiekje waarop ze vol in de make-up zit voor een aflevering van Boulevard. ‘Maakte een ongelukkige smakkerd met kiten in ondiep water en lig nu gestrekt met een gebroken knie...’

Gaat wel even duren

De presentatrice is bang dat haar herstel wel even gaat duren, want haar knie is op drie plekken gebroken. Gelukkig is Daphne naar eigen zeggen ‘gezegend met fijne vrienden’ om de pijn wat te verzachten. Ook vraagt ze haar volgers om tips voor ‘fijne boeken en series’.

Terug op het honk

Nu Daphne in de kreukels ligt, kan ze haar plekje achter de desk bij RTL Boulevard voorlopig niet vervullen. Gelukkig springen haar collega’s bij. Deze week neemt Vivienne van den Assem de taken van Daphne over, behalve op donderdag: dan keert Marieke Elsinga eenmalig terug op haar oude honk. Zij stopte vorig jaar na vijf jaar bij RTL Boulevard om zich op andere programma’s bij RTL te focussen. Voor Daphne Bunskoek betekende dit dat ze na 15 jaar weer terugkeerde bij het showprogramma, dat ze van 2005 tot 2008 ook presenteerde.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Daphne (@daphnebunskoek) op 10 Aug 2023 om 1:34 PDT

Bron: Instagram @daphebunskoek