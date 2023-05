Om déze reden staat Nederland toch nog in de finale van het Eurovisie Songfestival

De 32-jarige Jesse Wijnans is één van de in roze gehulde dansers bij de Finse inzending van Käärijä. Finland heeft zich net als Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Israël, Portugal, Zweden, Servië en Noorwegen wél weten te plaatsen voor de eindstrijd. Als de act straks op het podiums staat, dan staat er toch nog iemand van Nederlandse bodem in de finale.

Vaker op televisie geweest

Jesse komt uit Breda en is niet geheel onbekend: zo was hij eerder al te zien in televisieprogramma’s als Dancing with the stars en The big show van Ruben Nicolai. Ook stond hij op het songfestivalpodium in Rotterdam als een van de dansers in het ensemble.

Bron: RTL Boulevard