Om déze verdrietige reden droeg huisvriend Eduardo in ‘B&B vol liefde’ een halsband

Nou, daar blijkt een heel verhaal achter te zitten. Marian legt alles uit aan RTL Boulevard en verklapt gelijk of hij nog single is.

Luxe villa in Portugal

De 69-jarige Marian woont al een hele tijd in Portugal en beschikt daar over een gigantische roze villa met luxe zwembad. Het huis ligt in het Portugese plaatsje Budens en beschikt over vier badkamers en drie slaapkamers, geschikt voor maximaal zes personen. (Boeken doe je hier!) Ja, Marian heeft het goed voor elkaar in het zonnige Portugal. Toch zou ze haar leven dolgraag willen delen met een leuke, Nederlandse man.

Huisvriend Eduardo in ‘B&B vol liefde’

Haar oproepje voor B&B vol liefde zorgde voor een hoop reacties. De eerste die op de stoep stond was Olof. Hij was enorm te spreken over Marian, maar ergerde zich wel al snel aan huisvriend Eduardo. Vlak na zijn komst zette Olof al vraagtekens bij diens aanwezigheid. Toen Olof en Marian even van een wijntje genoten in de Portugese zon, zette Eduardo wat snacks op tafel. Hartstikke aardig, maar hij schoof ook bij het stel aan. “Een beetje een stoorzender”, reageerde Olof. De kijkers moesten hard lachen, maar waren ook geïnteresseerd in de halsband die Eduardo droeg. Want is dat nu een hondenhalsband?

Hondenband

De reden dat Eduardo in de show te zien was met een rode halsband is eigenlijk heel triest. “Hij heeft zijn hond moeten afgeven. En die was zijn alles”, vertelt de B&B-eigenaresse aan RTL Boulevard. “Die twee waren onafscheidelijk. Uit respect had-ie die band om.” Volgens Marian droeg Eduardo de band zeker een maand en toevallig dus ook tijdens de opnames van B&B vol liefde.

Niet meer dan vrienden

Ook beweert Marian dat de vrijgezelle mannen zich geen zorgen hoeven te maken over Eduardo, want hij is geen concurrent. Er speelt niets meer dan vriendschap tussen haar en de surfinstructeur, met wie ze onder meer geniet van dagjes strand. “We hebben echt geen relatie of zo, absoluut niet. Wij zijn alleen maar vrienden.” Ze geeft wel aan dat Eduardo single is, maar dat hij heel graag ‘een leuk, jong meisje’ wil.

Bron: RTL Boulevard