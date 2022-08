OM: ‘Peter Gillis heeft Nicol geduwd, gebeten en geknepen’

Peter zou Nicol in haar rug en neus hebben gebeten, tegen de muur hebben geduwd, in haar borst hebben geknepen en aan haar armen en haren hebben getrokken. Ook trok hij een oorbel uit haar oor.

Nicol mishandeld door Peter Gillis

Verschillende media schreven al eerder dat Nicol zou zijn mishandeld door Peter. Dat zou op 29 mei in zijn vakantiepark Prinsenmeer in Ommel zijn gebeurd. Hij zou daarna zijn opgepakt en een nacht in de cel hebben doorgebracht. De twee ontkenden alleen in alle toonaarden dat er iets was gebeurd. Ze plaatsten naar aanleiding van alle verhalen in de media een afbeelding met ‘code rood’ op hun social media en lieten weten: ‘Deze berichtgeving is niet waar, wij zullen verder niet reageren.’ Tot ze eerder deze maand tóch met een verklaring kwamen.

Verklaring

Hun advocaat liet weten: “De heer Gillis en zijn partner Nicol betreuren dat een incident in de privésfeer in mei van dit jaar heeft geleid tot inschakeling van de politie. Er is geen aangifte gedaan en strafvervolging vindt dan ook plaats tegen de wil van alle betrokkenen.”

“Op verzoek van de verdediging dient er eerst meer duidelijkheid te komen door het horen van een getuige. Het verzoek daartoe is al ingewilligd door de rechtbank. De zaak zal daarom op 12 augustus niet inhoudelijk worden behandeld. Wanneer het komt tot een nieuwe zitting is nog niet bekend.”

Bewijsmateriaal

Nicol heeft dan wel geen aangifte gedaan, ze heeft destijds wel een belastende verklaring afgelegd, werd vandaag bekendgemaakt. Ook zijn er foto’s van de verwondingen die Nicol opliep én een geluidsopname van de worsteling. Deze dienen als bewijsmateriaal.

Bron: AD