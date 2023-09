Omroep MAX-directeur Jan Slagter stopt ermee: “Klaar met besturen, vergaderingen en werkgroepen”

Zijn opvolging is al geregeld, laat Slagter weten. Over wie het is, doet hij nog geen uitspraken.

Jan Slagter stopt als omroepdirecteur

“Ik vind het nog steeds hartstikke leuk”, aldus Slagter over zijn werk, “althans het bedenken van programma’s. Want waar ik wél klaar mee ben in dit dorp, is het besturen, de vergaderingen en de werkgroepen. Op dat gebied ga ik het pitje binnenkort lager zetten.”

Trots

Hij stopt als omroepdirecteur en doet dat met gepaste trots: “Ik ben trots op wat we hebben bereikt. We zijn de grootste omroep van Hilversum, met 430.000 leden. We hebben het grootste weekblad van Nederland, met een oplage van 230.000 stuks.”

Vijandige sfeer

Nu is Slagter natuurlijk de grote baas van de omroep, maar dat was hij niet altijd. Sterker nog: toen hij in 2005 begon, werd hij met de nek aangekeken. “Ze vonden me een rare man, een idioot, met een ‘rollatoromroep’. Nou, we zijn nu een toegevoegde waarde binnen het bestel. En toch voel ik dat dedain soms nog steeds. In het begin waren er mensen die mijn hand niet wilden schudden, die me negeerden. Ik keek nog net niet onder mijn auto als ik ’s avonds vertrok, het was echt vijandig. Heel bizar.”

Moe van mezelf

Dat is veranderd en ook hijzelf is in twintig jaar tijd veranderd, laat hij weten: “Als ik naar mezelf kijk, denk ik dat ik nu anders in het leven sta dan twintig jaar geleden. Ik heb beter zicht op wat belangrijk is en ik maak me niet meer overal druk over. Vroeger stond ik de hele tijd op het Malieveld: in Den Haag tegen kruisraketten, voor de Molukken, Veronica moet blijven. Ik ben redelijk streng opgevoed, dus dan word je al snel anti-autoritair. Wat ik vroeger ook deed, is overal op reageren. Op Twitter bijvoorbeeld. Ik werd gewoon moe van mezelf. Dat heb ik achter me gelaten.”

Huis in Málaga

We moeten trouwens niet denken dat Jan Slagter straks helemaal niet meer bij de omroep betrokken is: “Ik blijf daarna wel het gezicht van Omroep Max, presenteer hier en daar nog een programma, doe misschien nog de ledendag, kijken hoe lang ik dat volhoud.” Maar ook privé maakt hij nieuwe plannen: “Als ik straks ook het gezicht niet meer ben – heerlijk. Mijn vrouw en ik hebben een huis in Málaga gekocht.”

