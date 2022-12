Omroep MAX geeft binnenkort een kijkje achter de schermen van het vernieuwde Paleis Het Loo

In het programma MAX op Paleis Het Loo gaat Jan Slagter samen met conservator Johan de Haan naar het paleis. Ze bekijken alle pracht en praal en slaan daarbij ook de vernieuwde tuinen niet over.

Paleis Het Loo

In 1977 vertrokken de laatste bewoners van Paleis Het Loo, prinses Margriet en haar gezin. Het is sindsdien een museum, maar er bleek een grote verbouwing nodig om het in goede staat te houden. Er moest asbest worden verwijderd en de klimaatinstallaties zijn vernieuwd.

Kasteel Het Oude Loo

In het programma gaan we zien hoe dat allemaal geworden is, maar Jan Slagter krijgt ook Kasteel Het Oude Loo te zien, waar momenteel Oekraïense vluchtelingen onderdak hebben gevonden. Ook bekijken ze het voorplein waar een ondergrondse ruimte is gemaakt voor toekomstige tentoonstellingen.

Tipje van de sluier

Omroep MAX licht een tipje van de sluier op over alles wat we te zien gaan krijgen. Op de site van de omroep staat: “Jan en Johan verwonderen zich over de zitkamer uit 1952 van Prins Bernhard, die in oude staat is teruggebracht en waar zelfs de luciferdoosjes nog in de asbakken liggen. Ze beklimmen de treden van de staatsietrap - die voorheen verboden toegang was voor het publiek, maar waar tegenwoordig bezoekers op mogen lopen - en staan oog in oog met een gigantische muurschildering van 450 vierkante meter.” Geloof ons: dat wil je zien!

Max op Paleis Het Loo is vrijdag 6 januari te zien op NPO2.

Royaltyverslaggever Rick Evers nam al een kijkje:

Bron: Omroep MAX