En de makers van het televisieprogramma blijken hier behoorlijk streng in te zijn, want mensen die net onder de grens zitten, worden simpelweg niet geselecteerd.

De inkomensgrens van Kopen zonder Kijken

Kopen zonder Kijken is één van de populairste televisieprogramma’s van RTL 4 en wij snappen wel waarom. Want hoe leuk is het om te zien dat mensen die al jaren tevergeefs een huis zoeken, dankzij de hulp van Alex Keulen, Bob Sikkes en Roos Reedijk eindigen met een prachtig huis? Het zal je dan ook niet verbazen dat het programma genoeg aanmeldingen krijgt. Om überhaupt in aanmerking te kunnen komen, blijk je wel diep in de buidel te moeten tasten. Je hebt namelijk een budget van minimaal vier ton nodig.

Eliteprogramma

En als je zelf regelmatig het programma kijkt, dan weet je dat bijna elk stel halverwege nog meer moet bijleggen. “Je moet wel vijf ton hebben, willen we wat leuks kunnen doen. Het wordt een soort elite-programma. Het programma is wel veranderd”, vertelt makelaar Alex Keulen in een interview met De Telegraaf.

Laatste strohalm

Maar dan krijg je er ook wel wat leuks voor terug natuurlijk. “Was het in de eerste twee seizoenen nog een soort van gok, tegenwoordig is het voor mensen de laatste strohalm die ze grijpen”, vertelt Thijs Vissers, regisseur en eindredacteur van het programma, aan LINDA. “Ze voelen zich bijna de uitverkorene, en weten – door eerdere afleveringen – inmiddels hoe het eindresultaat eruit kan komen te zien. Dus nee, aan aanmeldingen hebben wij geen gebrek.”

Bron: Flair