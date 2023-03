Onderzoeksresultaten naar misstanden in ‘The voice’ bekendgemaakt: ‘Ongepast gedrag door meerdere personen in vele vormen’

Het onderzoek werd uitgevoerd door advocatenkantoor Van Doorne. Hierin gaat het uitsluitend om ‘ongepast gedrag met een seksueel element’. Grensoverschrijdend gedrag zonder seksueel element werd niet meegenomen.

Onderzoeksmethode

Het onderzoek duurde veertien maanden. Van Doorne interviewde in deze tijd 62 personen en bekeek een groot aantal mails en berichtjes uit een dataset, die in totaal bestaat uit meer dan drie miljoen items.

Angstcultuur

Wat blijkt? Deelnemers aan het onderzoek wisten niet waar ze terecht konden met hun klacht of melding over grensoverschrijdend gedrag. Ze voelden zich onveilig en hadden de indruk dat bepaald wangedrag werd gezien als ‘normaal’ en dat ‘geklaag’ niet werd gewaardeerd. Ook leek er volgens hen ‘een cultuur te zijn waarin mensen elkaar dekten’. De machtspositie van sommige mensen droeg hieraan bij.

Fysieke sfeer

In het onderzoek wordt gesproken over ‘ongepast gedrag door meerdere personen in vele vormen’. Het seksueel getinte wangedrag was zowel verbaal, via berichtjes op de telefoon, als fysiek. De geïnterviewden spreken over een ‘flirterige, fysieke en knuffelige’ sfeer achter de schermen van het tv-programma. Sommigen benadrukken dat dit niet alleen het geval is bij The voice, maar ook bij andere tv-producties.

Twee specifieke klachten

In het onderzoek wordt gesproken over twee specifieke klachten die zijn ‘geëscaleerd’. Eén daarvan betreft een incident met Jeroen Rietbergen. Na deze klacht werden verschillende leidinggevenden ingelicht, maar niet John de Mol, de HR-afdeling en ITV. Van de tweede klacht was John de Mol wél op de hoogte, zoals hij destijds toegaf in de aflevering van BOOS.

Volgens het onderzoek trokken vier andere medewerkers aan de bel over Jeroen en werd hiermee niets gedaan. Het is onduidelijk of John de Mol op de hoogte was van de klachten van deze vier medewerkers. Uit het rapport wordt niet duidelijk in welke periode deze klachten plaatsvonden, omdat de identiteit van de oud-kandidaten en medewerkers zo zou kunnen worden achterhaald.

‘Nooit iets geweten’

Het wangedrag werd alleen geconstateerd achter de schermen van The voice of Holland en niet bij The voice kids of The voice senior. Producent ITV UK, waar het hoofdkantoor zich bevindt, zegt nooit iets te hebben geweten van de misstanden.

#MeToo

Ook blijkt dat na de #MeToo-beweging in 2017 intern aandacht werd besteed aan het onderwerp seksuele intimidatie. In een bericht naar alle medewerkers van The voice werd verwezen naar de vertrouwenspersoon en werden seksuele intimidatie en machtsmisbruik afgekeurd. Het bedrijf liet weten #MeToo te ondersteunen.

Kritiek rondom het onderzoek

Er is kritiek op de keuze voor Van Doorne om het onderzoek uit te voeren. Het advocatenkantoor werd immers ingehuurd door ITV, de producent van The voice. ITV onderzoekt weliswaar de misstanden, maar de situatie roept de vraag op hoe onafhankelijk Van Doorne is als het bedrijf wordt betaald door ITV.

Eerder meldde slachtofferadvocaat Sébas Diekstra dat slachtoffers zich om deze reden niet bij Van Doorne durfden te melden. Diekstra liet ook weten dat RTL en ITV in de afgelopen veertien maanden nooit contact opnamen met de slachtoffers. Alleen kandidaat Nienke Wijnhoven zou bericht hebben gekregen.

ITV liet in een verklaring weten dat Van Doorne ‘ruime ervaring’ heeft met soortgelijke onderzoeken en ‘een toegewijd team’ samenstelde.

Rechtszaken

Eerder werd bekend dat Jeroen Rietbergen en Ali B worden vervolgd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ali B wordt vervolgd voor drie verschillende zedenmisdrijven, waarvan één is gerelateerd aan The voice of Holland. Jeroen wordt verdacht van een zedenfeit dat in 2018 zou hebben plaatsgevonden achter de schermen van de talentenjacht. De zaak tegen Marco Borsato werd geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs.

Het onderzoek van Van Doorne staat los van het onderzoek dat het Openbaar Ministerie doet naar strafbare feiten.

Seksistische opmerkingen, seksuele intimidatie en machtsmisbruik. Grensoverschrijdend gedrag in de media komt helaas héél veel voor. In onderstaande video vertelt Etchica Voorn erover.

Bron: ITV, Nu.nl, RTL Boulevard, AD.nl