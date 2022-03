Ongeneeslijk zieke Jan Rot: “Dankbaar voor storm van warmte”

Jan vertelt dat hij dankbaar is voor de ‘storm van warmte’ die hij over zich heen kreeg sinds hij afgelopen zomer bekend maakte dat hij uitgezaaide darmkanker heeft.

Jan Rot in Volle zalen

In de aflevering blikken Jan en presentator Cornald Maas terug op zijn 40-jarige carrière als vertaler, tekstschrijver en zanger. Ook is te zien hoe hij aan zijn laatste album werkt.

Dankbaar

“Mijn ambities waren nooit roem en succes, maar om mooie dingen te maken”, vertelt Jan aan Cornald. “Ik ben zo trots, ik heb zoveel moois mogen maken. En ik heb een prachtige vrouw en vier geweldige kinderen. Natuurlijk, ik sterf veel te jong. Maar dit is er allemaal wel en daar mag ik dankbaar voor zijn.”

Storm van warmte

Wanneer Cornald vraagt naar de media-aandacht die er rondom zijn ziekte is, zegt hij: “Als je zomaar omvalt, dan maak je er niks van mee. Nu is er zo’n storm van warmte.” Over de steunbetuigingen en brieven die hij kreeg, zegt Jan: “Dit heb ik in dankbaarheid aanvaard.”

Meesterwerken

Als Cornald hem vraagt hoe hij het liefst herinnerd wil worden, antwoordt Jan dat hij daar niet zo mee bezig is. “Als ik binnen tien jaar vergeten ben, dan ben ik maar binnen tien jaar vergeten”, aldus Jan. “Mijn meesterwerken zijn mijn vier kinderen, vooral dankzij mijn vrouw Daan.”

De volledige uitzending van Volle zalen bekijk je dinsdagavond om 20.35 uur op NPO 2.

Bron: RTL Boulevard