Jan Rot Beeld ANP

Ongeneeslijk zieke Jan Rot keert terug in ‘De slimste mens’

Oud-kandidaten keren nooit terug om een tweede poging te wagen in De slimste mens. Maar voor de ongeneeslijk zieke Jan Rot is er een uitzondering gemaakt. De 64-jarige Jan keert donderdag terug in het programma.