Onmogelijke eisen in aflevering ‘Kopen zonder kijken’ geven Bob Sikkes stress

Lynn en Martijn wonen samen in een appartementje van 60 vierkante meter en zijn al ruim een jaar op zoek naar een grotere woning in Apeldoorn. De twee weten wat ze willen en hun wensenlijst is dan ook flink: een jaren ’30 woning, vrijstaand of twee-onder-een-kap, een tuin én minimaal drie slaapkamers. En misschien wel de belangrijkste eis: het huis moet in een bepaald gebied staan.

Niet realistisch

Alex laat gelijk weten dat hij vooral met die laatste eis niet zo blij is. “De rillingen lopen altijd over m’n rug, van m’n kruin tot aan m’n tenen, als ik heel veel kruizen zie.” Ook Bob laat een kritische noot vallen. Hij noemt de wensen van het koppel ‘totaal niet realistisch’. “Niet voor hun leeftijd, niet voor hun budget. Als je wat verder doorpraat, kom je erachter dat ze eigenlijk best mee kunnen buigen naar dingen die misschien wél mogelijk zijn.”

Serieuze mededeling

Alex doet er alles aan om een geschikte woning te vinden, maar komt al snel tot dezelfde conclusie als Bob: met deze eisen en dit budget gaat het niet lukken. Onverwachts gaat hij langs bij Lynn en Martijn met een serieuze mededeling. “Óf we gaan nu uit elkaar óf we gaan een nieuw plan bedenken”, stelt hij voor. Na een slapeloze nacht vol gepieker zijn de twee eruit: ze laten het type woning en de specifieke eisen die ze hadden los.

Jammer dat de buitenkant geel is, verder een prima vrijstaande woning voor nog geen twee ton. #kopenzonderkijken pic.twitter.com/l7vXapEvE6 — Stephan (@ontaal) 1 november 2021

Ik mis ook de romantiek. Als je in de twintig bent, kinderloos en een huis kunt kopen, hoort samen klussen met vrienden er toch bij? Net als met diezelfde vrienden sjouwen met je meubels en daarna pizza's bestellen en met een krat bier tussen de dozen zitten?? #kopenzonderkijken — Amber Baks (@AmberBaks) 1 november 2021

Als je nog negen jaar wacht, kan je een spiksplinternieuwe jaren-30 woning kopen #kopenzonderkijken — DianaH (@DianaHogetoorn) 1 november 2021

Teleurstelling

Kort daarna vindt Alex een geschikt woning, een ‘typisch Apeldoorns huisje’. Hoewel er asbest in de woning zit en er flink moet worden geklust, weten onze favoriete makelaar en bouwkundige zeker dat ze er iets moois van kunnen maken. Minder enthousiast zijn Lynn en Martijn. Als ze de nieuwe woning zien, kunnen ze de teleurstelling haast niet verbergen. De twee vinden de woning te klein en vragen zich af of alles kan worden verbouwd met hun budget. “Ik was er zelf niet gaan kijken”, zegt Lynn.

Asbestpaleis

Het lijkt er allemaal niet beter op te worden. Kort nadat Lynn en Martijn de woning hebben bezichtigd, blijkt dat ze een ‘asbestpaleis’ hebben gekocht. Er is minimaal 10.000 euro extra nodig om de asbest te verwijderen en dat geld is er niet. Volgens Bob moet er daarom op een ander vlak worden ingeleverd. “Dat wordt óf geen keuken óf geen badkamer óf geen dakkapel.”

Reacties

Gelukkig hebben Lynn en Martijn hun appartement verkocht mét winst, waardoor ze een potje met extra geld hebben. Het stel hoeft nergens op in te leveren en als ze hun nieuwe woning te zien krijgen, kunnen ze hun geluk niet op. Online laten de kijkers weten dat ook zij enthousiast zijn.

Ik vindt Roos echt een geweldige styliste! Ze zou zo mijn huis mogen doen.

(Als ik geld ervoor had! 😜)

Ik hou van kleuren! Die ovens, die vloer! 😍 Is tenminste niet of je op een hotelkamer woont!

#kopenzonderkijken — ℐηℊґḯḎ (@ItIsMe_Ingrid) 1 november 2021

Wat een hartverwarmend stel die Lynn en Martijn. En gelukkig zijn ze blij met het resultaat. Zou wat zijn als dat niet zo was #kopenzonderkijken — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) 1 november 2021

Een echt huis dus! Waar geleeft mag worden!

Je in je oude kloffie op de bank mag ploffen. Waar visite zich niet krampachtig moet houden om niks vuil te maken ...

Een top interieur door een topstyliste! 😊#kopenzonderkijken #roos. @krabbetv — ℐηℊґḯḎ (@ItIsMe_Ingrid) 1 november 2021

Maar einde van de rit is het toch allemaal weer gelukt, en een heel ook leuk en mooi huis geworden. En veel groter ook! Fijn. #kopenzonderkijken Tot volgend seizoen! — Jos Eising (@JosEising) 1 november 2021

