Ons favoriete televisieduo is terug: André en Janny gaan samen dít programma maken

In Denkend aan Holland zagen we hoe André en Janny Nederland ontdekte vanaf het water. In het nieuwe programma reizen de twee door Zwitserland per trein. “We gaan een beetje doen wat we met het bootje gedaan hebben en nog steeds doen. We gaan met die treintjes door de Alpen en onderweg maken we van alles mee”, zo vertelt André in de podcast van Paul de Leeuw.

Nog veel onduidelijk

Omroep Max bevestigt het nieuws en laat weten dat de opnames binnenkort plaatsvinden. Wanneer het programma op televisie te zien is, is nog niet bekend. Ook is er nog met geen woord gerept over de aanwezigheid van Janny’s hondje Nhaan, die in Denkend aan Holland altijd mee was.

Bron: Podcast De Leeuw lult verder, AD