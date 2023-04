Onthuld! Déze BN'ers vermomden zich als dragqueens in ‘Make up your mind’

Aan de kijkers thuis en de teamcaptains Fred van Leer en Nikkie de Jager de taak om te raden wie achter die tientallen lagen make-up, nepwimpers en pruiken verborgen zit. Dit keer kreeg Nikkie hulp van Jelka van Houten en schakelde Fred de hulp in van Edson de Graça.

Nieuw seizoen ‘Make up your mind’

In Make up your mind gaan elke week vijf BN’ers als dragqueens in drie rondes de strijd met elkaar aan. Gedurende de uitzending vallen vier deelnemers af. Zij worden onthuld en de winnaar is uiteindelijk terug te zien in de finale. Aan het eind van elke aflevering ontvangt de winnaar de ‘maak je op voor de finale’-award uit handen van een mystery guest.

Zaterdagavond was het de beurt aan Miss Unique, Miss B. Conny, Bonnie Éclair, Lil’ Miss Know It All en Trixy McQueenie. In deze vierde aflevering werden in totaal vijf dragqueens ontmaskerd. Heb je dit gemist? Wij verklappen hier welke BN’ers úrenlang in de make-up hebben gezeten:

Onthulde dragqueens

Trixy McQueenie

In een lakleren pak en met gouden tentakels kwam de dragqueen het podium op. Na de eerste rond werd Trixy McQueenie al naar huis gestuurd. Toch had het hele panel het fout. Zij dachten aan Victor Mids of Inge de Bruijn, maar niet veel later bleek het Tim den Besten te zijn.

Lil’ Miss Know It All

Zag je het niet aan zijn optreden, dan kon je door hints als ‘de onthulling zal ongetwijfeld voor krantenkoppen zorgen’ wel raden dat Lil’ Miss Know It All niemand minder dan nieuwslezer Roelof Hemmen was. Had je deze niet geraden? Geen paniek, ook de panelleden hadden het mis.

Miss B. Conny

Voor het eerst in deze aflevering had het hele panel het goed geraden. Vooral door de hint ‘over de grens gaan’ werd het voor hen duidelijk dat Kees van der Spek zich als Miss B. Conny had vermomd. En vergeet ook niet de oorbellen in de vorm van spekjes en de naam B. Conny (bacon).

Unique

Als derde moest dragqueen Unique het podium verlaten. Fred gokt elke week dat Charly Luske meedoet, maar dit keer kwam zijn naam geen één keer te sprake. Heel bijzonder, want laat Charly juist nu wél als dragqueen meedoen. Unique is namelijk een liedje van de Dolly Dots en Charly speelde mee in de musical over de meidengroep.

Mystery queen: Sweety Tootsie

Welke BN’er nu dragqueen Bonnie Éclair is, weten we nog steeds niet. De winnares van de avond gaat namelijk door naar de finale. Nog even geduld dus!

Wel was er zaterdagavond opnieuw een Mystery Queen. Alle aanwijzingen gingen over eten en bakken. Nikkie en Jelka hoefden dan ook niet lang na te denken en wisten gelijk dat het om Rudolph van Veen ging.

‘RTL Nieuws’-presentator Roelof Hemmen verliet bijna zeven jaar geleden zijn vertrouwde werkplek, maar hij is al een tijdje weer terug op de buis. Dit keer bij een ander programma. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt er alles over:

Bron: Make up your mind