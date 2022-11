Onthuld: ‘The passion’ vindt komend jaar in déze stad plaats

Het is...

Tromgeroffel

...Harlingen! De Friese havenstad is de gelukkige. En er is meer goed nieuws: er mag weer publiek bij het evenement aanwezig zijn. De burgemeester van Harlingen, Ina Sjerps, is ontzettend trots dat The passion naar haar stad komt.

Cast

Wie de rollen gaan vertolken blijft nog even geheim. De cast wordt pas begin volgend jaar bekend gemaakt. Vorig jaar speelde Soy Kroon Jezus, was Noortje Herlaar Maria en nam Dennis Weening de rol van Judas op zich.

Speciale editie op Hemelvaartsdag

The passion komt ieder jaar tot stand in samenwerking met de Protestantse Kerk. Peter Kuipers, directievoorzitter van de KRO-NCRV vindt het belangrijk dat we het eeuwenoude verhaal over Pasen blijven vertellen, maar dan in een moderne jas met actuele elementen. Dit jaar werd er voor het eerst een speciale editie op Hemelvaartsdag in het leven geroepen om ook die dag in de belangstelling te zetten. Of dat komend jaar weer het geval is, is nog niet bekend.

Soy Kroon speelde dit jaar de rol van Jezus. Wie o wie zal dat komend jaar zijn?

Bron: KRO-NCRV