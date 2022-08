Onthuld: zó komen de spellen in Expeditie Robinson tot stand

Rick deed zelf ooit mee aan het programma en komend seizoen mag hij Expeditie Robinson ook voor het eerst presenteren. En dat is natuurlijk best bijzonder als oud-kandidaat. “Het is voor mij zo ongeveer het hoogst haalbare om te presenteren”, zo legt hij uit.

Groot team

Hij en Nicolette Kluijver zijn de gezichten van het programma, maar achter de schermen is er een gigantisch team aan het werk. Volgens Rick zijn er zo’n zestig mensen die dag en nacht bezig zijn met het programma. “Er zijn timmermannen die elke dag met de constructies bezig zijn. Ze maken ze in een loods, vervoeren ze naar de eilanden en bouwen ze daar af.”

Veel hulp van locals

De extreme spellen worden in Nederland bedacht. “Maar de uitvoerder is een Belg”, zo legt Rick uit. “ En er helpen ook veel locals mee bij het bouwen. We hebben dit seizoen in Maleisië opgenomen. De Deense versie wordt daar ook opgenomen. Ja, er is echt een Expeditie Robinson-fabriek daar. Een hele business.”

