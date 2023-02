‘Ontroerend eerlijke’ Bridget Maasland in ‘De kist’: “Ik vind mezelf niet genoeg om voor te leven”

Op Twitter regent het reacties. Voor sommige kijkers voelt de aflevering van De kist als kijken in de spiegel. Een ander schrijft: ‘Indrukwekkend, krachtig en ontroerend eerlijk. Zo zie je maar, you can’t judge a book by it’s cover.’

Zwarte kant

“Ik denk dat ik wel een heel zwarte kant heb, maar altijd graag naar het licht ga”, vertelt Bridget in het programma aan presentator Kefah Allush. De presentatrice ontdekte dat ze deze donkere periodes heeft sinds haar voormalige schoonmoeder overleed toen Bridget zelf nog jong was. “Zwaarmoedig. Donker, heel donker werd het dan. Niet meer willen leven. Zo concreet, ja.”

Iets om voor te leven

Hoe ze daarmee omgaat? Bridget leidt zichzelf af door allerlei dingen te plannen. Het moederschap helpt haar ook. “Weg, weg daarvan. Op een gegeven moment werd dat makkelijker, want toen kreeg ik een kind. Als je iets hebt om voor te leven, dan is dat niet zo moeilijk. Blijkbaar vind ik mezelf niet genoeg om voor te leven, dus ik was heel blij dat ik zo’n klein hummeltje in m’n leven had. Ik schrik er zelf ook van. Dat heb ik blijkbaar weleens.”

Herkenbaar

Kijkers zijn massaal onder de indruk van de heftige aflevering van De kist. ‘Die komt binnen. Wat een aflevering...’, schrijft iemand op Twitter. ‘Nooit gedacht dat ik me ooit in Bridget Maasland zou herkennen. Dat het leven gewoon zwaar is en soms donker’, schrijft een ander.

Tjonge. Eigenlijk kende ik @bridgetmaasland alleen van naam. Maar nu in #DeKist - magnifiek programma trouwens - is het bij emotionele vlagen alsof ik mezelf hoor praten.

Overigens vind ik @KefahAllush ook een bijzondere interviewer. — Margaretha Coornstra (@Coornstra) 26 februari 2023

Prachtig programma #DeKist vanavond met @bridgetmaasland. Indrukwekkend, krachtig en ontroerend eerlijk. Zo zie je maar, you can’t judge a book by it’s cover #bridgetmaasland #eo #leven — Lottie Mae Jones (@LottieMaeJones) 26 februari 2023

Ach... Bridget toch... jeetje...😪... schrik ervan...ik krijg altijd zo'n krachtige indruk van je... je bent het waard hoor! ❤️ #dekist @bridgetmaasland #bridgetmaasland — Edith_van_G (@Edith_van_G) 25 februari 2023

De kist is elke zondagavond rond 23.30 uur te zien op NPO 2.

Heb jij gedachten over zelfmoord en heb je behoefte om met iemand te praten? Bel dan 0800-0113 of chat via 113.nl.

Bron: Linda.nl, RTL Boulevard