Onze favoriete kerstfilm keert terug met een special

Leuk al die nieuwe kerstfilms op streamingsdiensten, maar de klassiekers blijven toch het fijnst om te kijken als je het ons vraagt. Love Actually is er daar een van, en de film heeft volgend jaar iets bijzonders te vieren. Het is namelijk twintig jaar geleden (ja, echt) dat de kerstklassieker werd opgenomen. Om dat te vieren heeft de cast een special opgenomen.

Love Actually kerstspecial

Het 20-jarige jubileum mag dan pas volgend jaar zijn, de makers van de film vinden het genoeg reden om nu al een feestje te vieren. De cast kwam opnieuw samen -en dat is niet alleen heel leuk voor de acteurs zelf, maar ook voor ons. Er is namelijk een kerstspecial gefilmd, waarbij er wordt teruggeblikt op het filmen van iconische scènes. Denk aan de jeugdliefde tussen Sam en Joanna op het vliegveld, de dansende premier of de relatie tussen Jamie en Aurelia die zelfs zonder woorden werkte. Voor de special worden de acteurs bovendien geïnterviewd door ABC. Sterren die verschijnen? Dat zijn onder anderen Hugh Grant, Emma Thompson, Bill Nighy en Thomas Brodie-Sangster.

Deel 2

Het is niet de eerste keer dat de cast een reünie organiseert; eerder kwamen ze in 2017 al samen. Toen kreeg de film een ultrakort vervolg. Het tweede deel werd toen opgenomen ter ere van Red Nose Day, een dag die in Engeland in het leven is geroepen om kinderen in nood te helpen. In die video vertellen de acteurs een verhaal door middel van papieren borden, een knipoog naar de scène waarin Mark zijn liefde voor Juliet verklaart.

ABC

De kerstspecial van dit jaar is een initiatief van de Amerikaanse zender ABC. Zij zenden het programma op 29 november aanstaande uit. Of we het in Nederland daarna ook op televisie kunnen zien is nog niet bekend, maar met de grote hoeveelheid liefhebbers van de film achten we de kans groot dat de special snel op internet te zien is.

Bron: CNN