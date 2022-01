Dat bevestigen meerdere bronnen rond het onderzoek zaterdagmiddag aan RTL Boulevard.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Zaterdagochtend werd bekend dat de opnames van The voice tijdelijk stilgelegd worden, wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik binnen het programma. Een van de vermeende daders, bandleider Jeroen Rietbergen, heeft al bekend.

Aangifte

Nu is naar buiten gekomen dat er ook aangifte is gedaan tegen Ali B. Het management van de rapper laat weten dat hij de beschuldigingen echter ontkent. “Er is nog veel onduidelijk, maar één ding is wel duidelijk: Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen. We wachten het onderzoek met vertrouwen af”, leest het statement.

Bron: RTL Boulevard