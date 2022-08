Ook BN'ers zijn gek op ‘B&B vol liefde’, dat bewijst dít filmpje

Dat blijkt ook weer uit een hilarisch filmpje dat actrice Jelka van Houten op Instagram deelt.

Tweede seizoen ‘B&B vol liefde’

In het tweede seizoen van B&B vol liefde zijn B&B-eigenaren Natasja, Martijn, Denise, Hans, Ted, Richard, Astrid en Hans in Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk op zoek naar de liefde. Om de paar dagen staat er een nieuwe kandidaat op de stoep om de handen uit de mouwen te steken en mee te draaien bij de bed & breakfast. Ondertussen leren ze de B&B-eigenaren beter kennen en hopen ze dat de vonk overspringt.

Echte komieken

Het is geen geheim dat het stel Henry van Loon (40) en Jelka van Houten (43) groot fan zijn van B&B vol liefde, want de twee delen er regelmatig dingen over op social media. Al die liefdesperikelen vol ongemakkelijke momenten, ze kunnen er geen genoeg van krijgen. En het blijven natuurlijk comedians in hart en nieren.

Imitaties ‘B&B vol liefde’

Een geintje uithalen moet dan ook kunnen, vinden ze. Daarom delen ze op Instagram een grappig filmpje waarin ze de B&B-eigenaren op de hak nemen. Zo imiteren ze Ted, de B&B-eigenaresse die op Madeira woont, en Simone, die vanuit Hawaii naar Portugal is gevlogen om B&B-eigenaar Martijn te leren kennen. Op de achtergrond hoor je Jelka hard lachen. Dat snappen wij wel, want wij liggen zelf ook in een deuk.

Hilarisch

Op Jelka's Instagram Stories gaan ze nog een stapje verder. Daar delen ze nog meer grappige filmpjes van hun imitaties, waarin ze onder anderen Ted, Tjerk, Ben, Hans, Dave, Richard en Simone nadoen. Herken jij alle stemmen?

Bron: Instagram