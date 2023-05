Ook familie Zeldenrust niet te zien in nieuw seizoen ‘Een huis vol’

In totaal moeten de kijkers drie gezinnen missen.

Het laatste nieuws

Dat de familie Jelies afvalt is niet zo’n verrassing. Zij gaan namelijk naar Spanje emigreren. Voor de familie Buddenbruck was het vertrek daarentegen wel een schok. Moeder Thalia liet eerder deze week op Instagram weten dat ze pas last minute van KRO-NCRV te horen kregen dat ze dit seizoen toch niet meedoen. Daar baalden ze flink van.

Erg jammer

En nu blijkt dat ook de familie Zeldenrust voorlopig geen camera’s meer om zich heen heeft. Op Facebook reageert moeder Jantina op hun vertrek. ‘Wij wisten dit zelf al even maar er was ons gevraagd dit voor ons te houden’, schrijft ze. ‘Wij vinden het zelf erg jammer en hadden jullie graag nog een seizoen een inkijkje gegeven in ons leven.’

Avonturen van familie Zeldenrust

Er is zelden rust in huize Zeldenrust, dus ook al worden ze niet meer gevolgd, ze hebben alsnog veel leuke dingen op de planning staan. ‘Natuurlijk ga ik door met deze blog, ik vind het heerlijk om de dagen uit te schrijven en jullie mee te laten genieten van onze avonturen aan boord en thuis. Kort en bondig ben ik niet, sorry daarvoor’, grapt ze.

Nieuw seizoen ‘Een huis vol’

In totaal doen er dus twee oude en twee nieuwe families mee aan de nieuwe reeks. Familie Cudogham uit Amsterdam en de familie Nagelkerke uit Oudenbosch herken je hoogst waarschijnlijk nog, want hen kon je vorige seizoenen al volgen. Zij zijn dit keer opnieuw van de partij. Verder maken de kijkers kennis met de familie Blom uit Bodegraven en de familie Wildeman uit Rotterdam.

Wanneer de eerste aflevering van Een huis vol te zien is, is nog niet bekend. Nog even geduld dus!

Bron: KRO-NCRV, Facebook