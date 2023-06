Op déze datum begin het nieuwe seizoen van ‘Het Spaanse dorp’

We krijgen blijkbaar geen genoeg van dappere Nederlanders die huis en haard verlaten om in het buitenland een nieuw droomleven op te bouwen. Het RTL4-programma Het Spaanse dorp, waarvan we in 2019 het eerste seizoen beleefden, is vanaf 27 augustus weer op de buis. Terug van weggeweest, want drie jaar werden de opnames stilgezet vanwege de coronapandemie.

Frisse wind

Ook in het nieuwe seizoen strijken vier families neer in een slapend Spaans dorpje, waar ze voor een enorme uitdaging staan. In een paar maanden tijd moeten ze namelijk een bedrijf opzetten én gezamenlijk aan hetzelfde huis klussen. De bedoeling is dat de inspanningen het dorpje de economische opkikker geven die het nodig heeft.

Niet bepaald bruisend

In het vorige seizoen namen de Nederlanders hun intrek in het piepkleine Polopos, maar nu moet dorpje Zarra eraan geloven. Het gehucht onder de rook van Valencia is niet bepaald bruisend en heeft geen winkels, hotels, loodgieters, aannemers of sportscholen. Het is aan de gezinnen om de boel nieuw leven in te blazen. Een van de families maakt kans op het verbouwde huis en daarmee een toekomst in Spanje.

Plannen in duigen

Het Spaanse dorp is het vervolg op Het Italiaanse dorp: Ollolai, dat in 2018 werd uitgezonden. Daar kochten vijf stellen voor één euro een vervallen huis in Sardinië. Het leek winnaars Marije en Ovan destijds voor de wind te gaan, maar de twee keerden noodgedwongen terug naar Nederland. De gemeente werkte namelijk totaal niet mee aan hun plannen voor een bed & breakfast en een kledingatelier in Ollolai, liet het stel weten aan het AD.

Nog steeds dolgelukkig

De winnaars van het vorige seizoen lijkt het beter af te gaan. Thysa en Wijnand waren na hun winst in 2019 dolgelukkig in Polopos, liet het stel in 2021 weten aan tijdschrift Vriendin. Dat lijkt nog steeds zo, want vorig jaar stapten de twee in het huwelijksbootje in het dorp. Wijnand schreef daarnaast het kookboek In de keuken van het Spaanse dorp Polopos.

Zullen de nieuwe winnaars het óók tot zo'n succes maken? Het Spaanse Dorp: Zarra start op zondag 27 augustus om 21.30 uur bij RTL 4 en is daarna elke maandag om 20.30 uur te zien.

Bron: RTL Boulevard