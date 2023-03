Op déze datum begint het tiende seizoen van ‘Familie Gillis: massa is kassa’

Peter zelf heeft de startdatum bekend gemaakt.

Startdatum ‘Familie Gillis: massa is kassa’ bekend

‘Hatselfats! We zijn volop bezig met de opnames van seizoen 10’, schrijft Peter op Instagram. ‘Familie Gillis: massa is kassa is vanaf dinsdag 23 mei om 20:30 uur weer te zien op SBS 6.’

Dat Talpa vrolijk doorgaat met de serie is best een verrassing. De kijkcijfers waren afgelopen seizoen namelijk niet al te best.

Breuk tussen Peter en Nicol

Toch zou het maar eens het meest juicy seizoen ooit kunnen worden. In februari werd namelijk bekend gemaakt dat Peter en Nicol hun relatie hebben verbroken. Zullen er in de serie meer details over deze breuk naar buiten komen?

Een ding is zeker: als dat zo is, zal met name Peters kant van het verhaal aan het licht komen. Een woordvoerder heeft namelijk al laten weten dat Nicol niet te zien zal zijn in het nieuwe seizoen.

Daarnaast loopt de mishandelingszaak tegen Peter nog steeds. Dus de kans is groot dat hij hierover zijn mond zal houden.

Verjaardag

Peter deelt ook nog een ander feestelijk bericht op Instagram vandaag: hij is namelijk jarig. Peter mag 61 kaarsjes uitblazen. Hij schrijft dat hij met name dankbaar is voor zijn verbeterde gezondheid.

‘Ik ben erg blij dat ik er weer een jaar bij op mag tellen. Bijna een jaar geleden belandde ik namelijk in het ziekenhuis met een suikercoma en een wel heel lage hartslag. Een echte wake-up call! Gelukkig is het toen allemaal goed gekomen. Heel erg dank ook nogmaals aan iedereen voor de steun en mooie berichten die ik toen mocht ontvangen’, schrijft hij.

20 kilo afgevallen

Hij heeft zijn levensstijl drastisch omgegooid. ‘Veel van jullie was het al opgevallen, maar ik ben nu ook weer echt gezonder aan het leven en ben al meer dan 20 kilo kwijt. Dit jaar geen groot feest, maar een bescheiden feest met mijn dierbaren om even stil te staan bij hoe goed we het samen hebben.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Peter Gillis (@petergillisoostappen) op 20 Mar 2023 om 8:06 PDT

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Peter Gillis (@petergillisoostappen) op 20 Mar 2023 om 8:07 PDT

Na de breuk met multimiljonair Peter Gillis zegt Nicol Kramer haar leven als miljonairsvrouw vaarwel. Ze was haar eigen seksshop begonnen, alleen blijkt die alweer gesloten te zijn. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vraagt zich af: wat gaat Nicol nu doen?

Bron: Instagram