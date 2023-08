Op déze datum gaat het nieuwe seizoen van ‘Married at first sight: match or mistake’ van start

Videoland maakt vandaag de startdatum bekend.

Startdatum ‘Married at first sight: match or mistake’

En dat is op dinsdag 19 september. Zet hem in je agenda! Vanaf dan is er elke dinsdag én woensdag een gloednieuwe aflevering van het programma te zien op Videoland.

Wat kun je verwachten?

Vorige zomer verscheen het eerste seizoen van Married at first sight: match or mistake. Dit is een variant op het programma Married at first sight, dat ook op televisie te zien is. In Match or mistake speelt de groepsdynamiek een veel belangrijkere rol. Já, de singles trouwen ook met een vreemde, net als in het reguliere programma, maar de stellen leven veel meer met de groep samen én er zijn speciale stay or leave-ceremonies waarin ze iedere week bepalen of ze nog doorgaan met het experiment.

Experts

Het programma wordt niet gepresenteerd door Carlo Boszhard, maar er zijn wel weer experts van de partij. Gedragsbioloog Patrick, seksuoloog Steven en (relatie)coach Marianne zijn vanaf het eerste moment betrokken bij de koppels en begeleiden ze stap voor stap door het experiment.

Het reguliere ‘MAFS’-seizoen

Benieuwd wanneer het negende seizoen van de reguliere Married at first sight – wél met Carlo Boszhard en op televisie te zien – van start gaat? Daarvoor moet je nog even wachten tot het begin van het nieuwe jaar. MAFS-expert en -seksuologe Eveline Stallaart liet vorige maand wel al weten dat ze bezig zijn met de voorbereidingen.

Leuke twists

Eveline vertelt dat er wat veranderingen aan komen: “Married zou Married niet zijn als het niet weer iets spannends en ludieks zou hebben. Het is natuurlijk afwachten omdat we het nog aan het maken zijn, maar er zijn allemaal leuke plannen om een leuke twist te geven zodat het weer wat nieuws heeft. Ook vooral voor de kijker, zodat het nóg leuker is om te weten hoe iemand in elkaar zit. Daar willen we nog meer de kijker in meenemen.”

Tegen entertainmentjournalist Matthijs Albers doet Eveline een boekje open over zichzelf én Nederlanders als het gaat om seks:

Bron: Videoland