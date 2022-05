GTST sluit haar seizoen altijd af met een spannende zomercliffhanger en die datum is nu bekendgemaakt...

GTST-cliffhanger 2022

Op donderdag 7 juli is de beruchte slotaflevering van het seizoen te zien. Als je de soap op Videoland volgt, kun je de GTST-cliffhanger van 2022 al een week eerder kijken: daar staat-ie namelijk op 30 juni al op.

Rol voor Pamela Teves

Wat er gaat gebeuren in de bloedstollende aflevering, dat blijft voorlopig nog even geheim. Maar wat we wel al weten is dat Pamela Teves, die Agaath speelt, een belangrijke rol heeft.

Geen vaste speler

Pamela zal niet lang in de soap te zien zijn, ze heeft haar laatste week aan opnames namelijk al achter de rug. De 72-jarige actrice is eind april naar Meerdijk gekomen en speelt de huisbaas van de flat waarin de familie Verduyn, Shanti en Lynn wonen. Pamela is een bekende soapactrice, ze speelde jarenlang de rol van Bettina in Onderweg naar morgen.

Bron: RTL Boulevard