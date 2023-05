Op déze datum is ‘Even tot hier’ weer terug

Even tot hier is namelijk op 11 november weer te zien, zeiden Niels en Jeroen zaterdagavond in de uitzending. Wekelijks hebben de makers persiflages op het actuele nieuws, zoals vorige week over het Eurovisie Songfestival en Duncan Laurence. Kijkers waren zaterdagavond gezien de reacties op sociale media enthousiast over het lied rond voetbalhooligans op de muziek van Het dorp van Wim Sonneveld.

2,1 miljoen kijkers voor Even tot hier

Met de laatste uitzending van het negende seizoen wist Even tot hier zelfs beter te scoren dan het NOS Journaal van 20.00 uur: 2,1 miljoen kijkers.

In de prijzen

Niels en Jeroen wonnen vorig jaar nog de Gouden Televizier-Ring en kregen vorige week de Ere Zilveren Nipkowschijf toegekend. Dat is een juryprijs van televisiecritici.

Even wachten

Het is dus nog even geduld hebben voor de fans van het programma. Kijkers zullen dus nu een halfjaar moeten wachten voordat Even tot hier weer terugkeert op de buis.

Bron: Kijkonderzoek/Even tot hier