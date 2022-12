Op déze datum komt de ‘Over mijn lijk’-reünie op televisie

Veel mensen kijken graag naar het ontroerende programma. Maar onder hen waren velen behoorlijk teleurgesteld dat de reünie-aflevering niet op televisie te zien was. Daar komt nu verandering in.

‘Over mijn lijk: de reünie’

De reünie-aflevering was exclusief voor NPO Start gemaakt, en dus alleen online te bekijken. Dat deden heel wat mensen ook, maar er zijn ook kijkers die toch echt liever naar lineaire televisie kijken.

Tim Hofman heeft een boodschap

Voor die mensen heeft Tim Hofman een boodschap. In een video op Instagram laat hij weten: “Dank voor het kijken naar Over mijn lijk: de reünie op NPO Start. We kregen overweldigend veel reacties. Allemaal even warm, allemaal even lief”, vertelt hij. “Maar denk je nu: ik kijk liever niet op NPO Start, of: ik wil het nog een keer zien, wees dan niet getreurd, want 4 en 11 januari is het te zien op NPO1.”

Dit seizoen

Dit jaar volgde Over mijn lijk de ongeneeslijk zieke Patrick, Jip, Kiki, Francis en Irene. Zij vertelden openhartig aan presentator Tim Hofman hoe ze kijken naar hun ziekte, het leven en de dood.

Terugblik

Tot veler verdriet overleden Patrick en Kiki tijdens de opnames. In de reünie-aflevering blikken Jip, Francis, Roy en Irene terug op de opnames en ze kijken vooruit naar het komende jaar.

Op de première van de LHBTQ-film ‘Anne+’ spraken we presentator Tim Hofman en documentairemaker Lize Korpershoek over hun matching outfits. Hoe omschrijft het koppel hun stijl? En wat houdt Tim tegen om zich te kleden zoals hij echt wil?

Bron: Instagram