Op déze datum komt het vervolg op 'Dirty Dancing' uit

Je zult nog even geduld moeten hebben, want door stakingen in Hollywood lukt het producent Lionsgate niet om de première al in 2024 te laten plaatsvinden, meldt entertainmentsite The Hollywood Reporter volgens het ANP. Het langverwachte vervolg zal pas medio 2025 op het grote doek te zien zijn.

Precies waar de fans op hopen

Dat wordt overigens het wachten waard, zo lijkt. De makers beloofden namelijk dat Dirty Dancing ‘net zo’n romantische, nostalgische film als vroeger wordt. Precies dat waar de fans op hopen’, meldt het ANP. Ook zal actrice Jennifer Grey (63), die de rol van Frances ‘Baby’ Houseman vertolkte, een belangrijke rol krijgen in de nieuwe film. Tevens is zij de uitvoerend producent.

Iconische lift

Welke acteurs we verder kunnen bewonderen in film, weten we nog niet. Wat helaas wél zeker is, is dat acteur Patrick Swayze, Baby’s liefje en danser Johnny Castle in de film, pijnlijk afwezig zal zijn. Hij overleed in 2009 aan alvleesklierkanker. Of er ook zo'n iconische lift-in-het-water komt zoals in het eerste deel van Dirty Dancing, is dus nog maar de vraag.

Nostalgische opleving

Overigens is Dirty Dancing niet de enige nostalgische productie die nieuw leven ingeblazen wordt. Ook Sex and the City heeft een wederopleving. De spin-off And just like that... staat op HBO en heeft al twee seizoenen. Sinds eind juni kun je iedere donderdag een nieuwe aflevering bekijken.

Bron: ANP