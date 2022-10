Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘B&B vol liefde’

Zoals je gewend bent van het programma, start het seizoen met een voorstelronde. Hierin krijgen we alle B&B-eigenaren te zien.

Nieuw seizoen ‘B&B vol liefde’

B&B vol liefde: de aftrap - zoals dat dan officieel heet - is op 27 december te zien. Dat kun je dus lekker gaan kijken op derde kerstdag! O enneh, als je vrijgezel bent, dan is het al helemaal slim om er even goed voor te gaan zitten.

Geef je op!

Vanaf dat moment kunnen kijkers zich natuurlijk opgeven voor de B&B-eigenaren! Dus mocht er een spetter bij zitten met wie jij jezelf wel oud ziet worden, dan is het tijd om de stoute schoenen aan te trekken en je op te geven. Moet je natuurlijk wel zin hebben om naar het buitenland te verhuizen... En je kunt beter ook geen hekel hebben aan B&B’s.

Slagingskans

In het tweede seizoen zagen we dat het programma heus liefdeskoppels kan opleveren. In seizoen 1 was de score niet al te best, maar uit de tweede reeks zijn Fenna en Martijn, Hans en Petra en Astrid en Harmjan nog bij elkaar. Die laatste twee stellen hebben zelfs al een volgende stap gezet: samenwonen.

Hoewel boer Geert Jan liefdesverdriet heeft, zoekt hij de liefde toch weer op. Alleen dit keer in vorm van een eigen B&B op zijn terrein. Matthijs vertelt hier meer over.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: RTL Boulevard