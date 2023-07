Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Beste zangers’

Vanaf 2 september is het programma iedere zaterdag om 20:30 uur te zien op NPO 1. Je leest het goed, niet donderdagavond zoals het vorige seizoen, maar zaterdagavond wordt Beste zangers-avond!

Nieuw seizoen ‘Beste zangers’

Het nieuwe seizoen belooft veel goeds. Zo hebben de makers weer een ontzettend leuke groep artiesten bij elkaar gevonden voor de nieuwe reeks. Even gemist wie dat zijn? Komen ze: Douwe Bob, Mell, Duncan Laurence, Numidia, Nick Schilder, MEAU en Marco Bakker. Samen met presentator Jan Smit reisde de groep af naar het zonnige Sevilla.

Dit kenden we nog niet

Zoals altijd vertolken de zangers wekelijks elkaars liedjes onder begeleiding van de band van Marcel Fisser. Maar er zijn dit seizoen ook een aantal nieuwe elementen. We kennen de duetten-aflevering al, maar nu komt er nóg een speciale uitzending bij, genaamd The power of music.

Mentale gezondheid

Avrotros over de speciale aflevering: “In deze aflevering wordt er aandacht besteed aan de kracht van muziek en hoe muziek kan helpen bij mentale gezondheid. Voor veel artiesten kan de muziekindustrie een zware wissel trekken op hun mentale gezondheid door de hoge druk en overvolle schema’s. Maar ook buiten de muziekindustrie is het een veel voorkomend probleem dat (jonge) mensen kampen met mentale klachten of een burn-out. De zangers op de bank herkennen zich hierin en vertellen hoe muziek hen helpt in moeilijke tijden. Iedereen heeft wel een nummer waar je naar luistert als het even te veel wordt. Of juist een nummer waar je altijd een goed gevoel van krijgt.”

Méér ‘Beste zangers’

Het programma Beste zangers staat naast alle mooie liedjes ook bekend om de openhartigheid van de kandidaten. Die openhartigheid stopt niet na de opnames. Zo wordt er ook dit seizoen weer nagepraat in Het verhaal van. Terug in Nederland openen de artiesten hun voordeur voor elkaar en geven een tour langs plekken die belangrijk zijn in hun muzikale carrière. Het verhaal van zie je aansluitend op de reguliere uitzending op NPO Start. Nóg niet genoeg van Beste zangers? Dan is er ook de Beste zangers podcast. Deze beluister je vanaf zaterdag 26 augustus iedere week via alle populaire podcast-apps.

Bron: Avrotros