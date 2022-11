Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘De Avondshow met Arjen Lubach’

Donderdagavond was de laatste aflevering van het tweede seizoen te zien. Gelukkig hoeven fans niet te treuren, want Arjen is gauw terug op de buis.

‘De Avondshow met Arjen Lubach’

Seizoen 3 zal tien weken duren en 23 januari 2023 van start gaan. Dit nieuws komt natuurlijk niet als een totale verrassing. Het programma is vier dagen per week te zien en trekt gemiddeld rond de miljoen kijkers. Ook gaat er geregeld een fragment viral. Met zulke resultaten kon een vervolg niet uitblijven.

Viral fragmenten

Deze week werd een satirisch filmpje uit de show over de omstreden WK-reclame van de Jumbo veel besproken. Eerder ging een fragment over het Russische referendum in Oekraïne viral. Arjen bepleitte hierin dat Rusland zich bij Nederland zou moeten aansluiten.

Terug het theater in

Arjen gaat het behoorlijk druk krijgen, want hij maakte deze week ook bekend dat hij weer het theater in gaat. Dat wordt zijn tweede solovoorstelling. In november en december zal hij try-outs doen.

Bron: VPRO