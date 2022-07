Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘De avondshow met Arjen Lubach’

Pak je agenda er maar en omcirkel maandag 5 september. Dan keert Arjen Lubach terug op de buis met een nieuw seizoen van De avondshow.

Groot succes

Dit programma is het vervolg op Zondag met Lubach, de succesvolle satirische nieuwsshow waarmee Arjen in 2020 na dertien seizoenen stopte, tot groot verdriet van de kijker. In 2017 werd hij voor dat programma nog bekroond met een Gouden Televizier-ring.

‘De avondshow met Arjen Lubach’

Elke dag duikt de schrijver, cabaretier, televisiepresentator en muziekproducent weer in de waan van de dag en bespreekt hij met gasten het nieuws. En dat altijd met een satirische blik. In het eerste seizoen startte de presentator met een stand-up cabaretshowtje over het nieuws van de dag. Daarna pakte hij een actueel onderwerp aan en sloot hij de aflevering af met een bijzondere gast. Vorig jaar kwamen onder meer Klaas Dijkhoff, Peter Pannekoek en Claudia de Breij op bezoek.

Top kijkcijfers

De avondshow met Arjen Lubach deed het vorig seizoen in ieder geval erg goed en had elke dag ruim 1 miljoen kijkers. Daarmee veroverde Arjen steevast een positie in de kijkcijfer top 25. Hoe de opbouw er dit seizoen uitziet en wie er langskomen, is nog niet bekend.

Bron: De avondshow met Arjen Lubach